Актер Майкл Айронсайд озвучивший Сэма Фишера в первых четырех частях серии, родом из Торонто.

15 декабря 2021 года, компания Ubisoft официально анонсировала ремейк Splinter Cell. За разработку проекта ответственно канадское подразделение компании Ubisoft Toronto. Разработчики сообщили, что игра будет разработана с нуля, на движке Snowdrop (на этом движке разрабатываются также грядущие Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars: Outlaws). Пока не известно, собирается ли Ubisoft сделать перезапуск серии или ремейк будет сконцентрирован на, более-менее, точном воссоздании оригинала. Также, неизвестно вернется ли актер Майкл Айронсайд к озвучке Сэма Фишера.

реклама

С момента релиза Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, последней части серии, прошло уже 10 лет. Ремейк может вернуть к жизни легендарную серию шпионских стелс боевиков, но разработка проекта, по всей видимости, только начинается.

На сайте Ubisoft Toronto размещен ряд вакансий. Студия ищет новых сотрудников для работы над ремейком Splinter Cell, в данный момент открыто десять вакансий, среди которых - дизайнер уровней, нарративный дизайнер, аниматор игрового процесса, ведущий специалист по анимациям, технический художник и художник по текстурам.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После того как студия закончит формировать состав, начнут появляться первые новости относительно проекта. Можно предположить, что новая официальная информация относительно Splinter Cell Remake появится не раньше лета 2024 года.