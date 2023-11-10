Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Студия Ubisoft Toronto активно набирает сотрудников для работы над ремейком Splinter Cell
Актер Майкл Айронсайд озвучивший Сэма Фишера в первых четырех частях серии, родом из Торонто.

реклама

15 декабря 2021 года, компания Ubisoft официально анонсировала ремейк Splinter Cell. За разработку проекта ответственно канадское подразделение компании Ubisoft Toronto. Разработчики сообщили, что игра будет разработана с нуля, на движке Snowdrop (на этом движке разрабатываются также грядущие Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars: Outlaws). Пока не известно, собирается ли Ubisoft сделать перезапуск серии или ремейк будет сконцентрирован на, более-менее, точном воссоздании оригинала. Также, неизвестно вернется ли актер Майкл Айронсайд к озвучке Сэма Фишера.

реклама

С момента релиза Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, последней части серии, прошло уже 10 лет. Ремейк может вернуть к жизни легендарную серию шпионских стелс боевиков, но разработка проекта, по всей видимости, только начинается.

На сайте Ubisoft Toronto размещен ряд вакансий. Студия ищет новых сотрудников для работы над ремейком Splinter Cell, в данный момент открыто десять вакансий, среди которых - дизайнер уровней, нарративный дизайнер, аниматор игрового процесса, ведущий специалист по анимациям, технический художник и художник по текстурам.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После того как студия закончит формировать состав, начнут появляться первые новости относительно проекта. Можно предположить, что новая официальная информация относительно Splinter Cell Remake появится не раньше лета 2024 года.

#ubisoft #игровая индустрия #ремейк #канада #ubisoft toronto #splinter cell #вакансии #splinter cell remake
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появился трейлер нового фанатского ремейка Resident Evil на движке Unreal Engine 5
Valve анонсировала Steam Deck OLED
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
5
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
2
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
3
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
2
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
2
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
8
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
1
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4
В Google Maps появиться встроенный чатбот, который поможет лучше ориентироваться на местности
+
OpenAI теперь позволяет пользователям создавать свою собственную версию ChatGPT
3
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
2
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
24
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
7
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
16
История одного НЕ корпуса
57
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
17:56
диктаторы такие одинаковые. Думают - это то что хотят слышать не более того.
Эрдоган полагает, что против Нетаньяху настроены «до 70 %» израильтян
Михаил Невский
17:55
ну ну размером с государство. Жгите дальше. Может только с Ватикан.
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Дмитрий
17:38
на 404 уже ролики ходят что контрнаступления вовсе не было а это лишь психическая атака разгоняемая в соцсетях 😂🤣
Западная пресса начинает признавать, что «контрнаступление» ВСУ потерпело фиаско
Лев корл
17:35
А чего не кокаин сразу? Он поэффективнее)))
Bloomberg: В Украине хотят легализовать марихуану для облегчения страданий солдат ВСУ
Дмитрий
17:34
Кажись наняли нормального дизайнера. похоже на нормальный продукт для глобального рынка выглядят перспективно. по сравнению со стимдеками и прочими
AYANEO представила игровые консоли в стиле Nintendo DS, Macintosh и NES
Za9c
17:31
Да чего уж там, хотя бы лета 22 года. На отметке в 60 рублей вполне комфортно всё покупать из товаров импортных. Но увы, бюджет ведь надо сводить. Девальвация отличный инструмент для этого
За последние 20 дней курс доллара снизился с 96 до 92 рублей
Лев корл
17:31
Я думаю, они с удовольствием переедут Тем более, в Сибири платят и вообще спокойно Вот только в Сибири Азов не нужен)))
Бывший нардеп Ирина Фарион обвинила «Азов» в использовании русского языка, назвав «армией сброда»
Лев корл
17:27
Не стали делать Е - ядра Это радует
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Лев корл
17:24
Я вот удивился, СБУ идейные, вроде как бы, и логично было бы предположить, что именно они наехали на слушающих Круга ВСУ - шников, как изначально я и предположил А оказалось наоборот Нетипично как - т...
В Виннице подрались сотрудники СБУ и ВСУ из-за песни Михаила Круга «Владимирский централ»
NOFX
17:23
Оверы уже задолбали политотой в новостях,ей богу.
The Economist: Контрнаступление ВСУ оказалось ничего не стоящим провалом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем