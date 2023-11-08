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Yuri_Grant
The Chinese Room представили играбельный клан Бруха в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Бруха - первый из четырех кланов, которые авторы игры представят в будущем.

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В Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, как и в предыдущей части, у игроков будет возможность создать своего главного героя, и выбрать для него один из четырех, доступных на релизе, вампирских кланов. У каждого клана есть свои особенности, преимущества и недостатки. Разработчики из британской компании The Chinese Room представили один из кланов - Бруха. Это клан вампиров которые не признают действующую власть, прятки в тенях противоречат их бунтарской натуре, они предпочитают действовать в открытую. Преданные своим идеалам Бруха, не хотят драки, там где это не нужно, они далеко не безмозглые дуболомы, это клан сильных вампиров, которые не любят сдерживать себя в попытке свергнуть действующих правителей, засидевшихся на своем троне.

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В геймплейном плане, представитель клана Бруха, это персонаж акцентирующий свои умения на ближним бое. Такой персонаж будет иметь способности заточенные на параметрах силы.


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На релизе в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будет четыре клана. Однако, после запуска игры появятся DLC в которых будут представлены два дополнительных клана. один из них покажет уникальную историю Сиэтла, а другой даст возможность пройти игру новым способом.

#игровая индустрия #the chinese room #дневник разработчиков #vampire the masquerade bloodlines 2 #vampire: bloodlines 2 #vampire: the masquerade – bloodlines 2
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