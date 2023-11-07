Страница игры в VK Play обновлена.

Исторический ролевой экшн "Смута" от российской студии Cyberia Nova, выходит 26 февраля. Недавно появилась возможность предзаказать игру, проект доступен для приобретения только в сервисе VK Play. Цена составляет 1 612 ₽, на данный момент, поскольку это специальное предложение, 20% скидка будет действовать только до релиза. Цена игры без скидки будет составлять 2015 ₽.

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В основе сюжета игры лежит роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Однако как отмечают сами разработчики из Cyberia Nova, игровой сценарий будет более динамичен, чем литературный первоисточник. Действия игры разворачиваются в XVII веке, в 1612 году, во времена Смуты. В стране происходит смещение власти. В результате во главе оказывается совет из семи бояр, называемый - Семибоярщина. Этот совет признает русским царём польского королевича Владислава, но ряд городов отказывается присягать ему на верность. Государство раздирают кровопролитные войны. Польско-литовскими отряды совершают грабежи и насилие в русских городах. В этот период началось национально-освободительное движение, которое способствовало образованию Первого и Второго ополчения. Второе ополчение 1612 года возглавил нижегородский купец Кузьма Минин, который пригласил для предводительства военными операциями князя Пожарского. В феврале Второе ополчение выдвинулось в поход из Нижнего Новгорода к Москве. Главный герой, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и в других исторических событиях того времени.

На разработку проекта выделено полмиллиарда рублей. В штате студии Cyberia Nova находятся около 75 сотрудников, они ведут разработку игры на движке Unreal Engine 5. Разработчики пока не знают, будет ли "Смута" выпущена на консолях, на данный момент игра является ПК эксклюзивом.

Также разработчики из Cyberia Nova представили системные требования.

Минимальные требования:

Windows 10

Процессор: Intel i3 / Ryzen 3

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 50 Гб

Видеокарта: Nvidia GTX 980/1060





Рекомендуемые требования (1440p/60):

Windows 10

Процессор: Intel i7 / Ryzen 9

Оперативная память: 32 Гб

Место на диске: 50 Гб

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Видеокарта: Nvidia RTX 3080