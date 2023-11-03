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Yuri_Grant
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
Первое изображение, которым поделился инсайдер не похоже на фейк.

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В сети появились слухи относительно следующего проекта FromSoftware. В мае этого года некий инсайдер заявил, что следующим проектом японской студии будет соулслайк акцентированный на магию, игра носит название SPELLBOUND. Сеттинг вдохновлен Европой позднего XVIII века (1780-1790), но никакого отношения к Bloodborne игра не имеет. Также, по слова инсайдера, в игре будет реализован открытый мир состоящий из лесов, горных локаций, небольших деревушек, фермерских земель, пещер и подземелий. Динамический цикл смены погоды и времени суток будет реализован как и в Elden Ring.

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На первый взгляд эта информация довольно сомнительна. Но спустя три месяца в сети появилось еще больше данных о проекте, причем источник утечки совершенно другой. Инсайдер утверждает, что SPELLBOUND может быть официально представлен 7 декабря на церемонии The Game Awards 2023, хотя это маловероятно, скорее всего, проект анонсируют летом 2024 года. 

Также инсайдер поделился некоторыми деталями относительно геймплея и мира игры. По его словам, размер открытого мира составляет примерно две трети от карты Elden Ring. Одной из основных локаций игры будет большой город под названием Kenraith. Его Дизайн вдохновлен европейскими столицами образца XVIII века. Город состоит из большого количества локаций, они представляют собой различные дворцы, башни и замки. При этом, дизайн этих локаций не типичный для игр FromSoftware, поскольку они не выполнены в постапокалиптичном стиле и не выглядят заброшенными.

Относительно геймплея, инсайдер утверждает, что видел несколько типов оружия ближнего боя: мечи, двуручные мечи, топоры, булавы, алебарды и копья. По его словам каст заклинаний не требует наличия посохов или палочек. Также в игре можно комбинировать заклинания и оружие, назначая их через меню инвентаря в каждую руку персонажа. Таким образом, можно носить по одному оружию в каждой руке, по одному заклинанию в каждой руке или оружие ближнего боя в одной руке, а заклинание в другой. Каждое оружие ближнего боя имеет второй мувсет, поскольку оно трансформируется.

Инсайдер также опубликовал некое изображение в низком разрешении. Он сказал, что после TGA23 сможет поделиться новой информацией о SPELLBOUND, включая скриншоты из игры.

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