Команда Orbifold Studios ответила на вопросы сообщества, в интервью на YouTube-канале Lambda Generation.

В августе компания NVIDIA представила Half-Life 2 RTX. Для работы над проектом была создана компания Orbifold Studios. Эта компания состоит из модмейкеров, которые хорошо знакомы с движком Source от Valve. Команда разработчиков известна такими модификациями, как Raising the Bar: Redux, Half-Life 2: Remade Assets, Project 17 и Half-Life 2: VR. NVIDIA предоставила разработчикам из Orbifold Studios поддержку в виде инструментария NVIDIA RTX Remix. Сами авторы оригинальной игры из компании Valve официально одобрили разработку проекта, но не принимают участия в его создании.

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Недавно на YouTube-канале Lambda Generation появилось интервью с сотрудниками Orbifold Studios. Они ответили на некоторые вопросы от сообщества относительно проекта.





Из интервью стало ясно, что проект будет очень масштабным, разработчики намерены переделать почти все ассеты игры. Игровые объекты будут созданы заново и будут иметь большее количество полигонов, чем оригинальные. Это касается, в том числе и персонажей.

Текстуры игры будут создаваться вручную. Они будут выполнены в разрешении от 2К до 4К. По просьбе Orbifold Studios, разработчики NVIDIA добавили эффект Parallax Occlusion Mapping в RTX Remix.

Также разработчики переделают некоторые анимации, чтобы игра смотрелась современнее. Поскольку проект создается на движке Source 2, Orbifold будут использовать некоторые ассеты из Half-Life Alyx.

Работа над дополнениями Half-Life 2: Episode One и Episode Two, начнется сразу после релиза Half-Life 2 RTX. Это будет отдельный проект.

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Подводя итоги, можно сказать, что у Orbifold Studios есть четкое видение проекта. Студия состоит из талантливых людей, которые многие годы работали над различными модификациями. Каждый из разработчиков был заинтересован в таком проекте задолго до того, как у них появилась официальная поддержка. Хотелось бы верить, что Half-Life 2 RTX получится отличным ремастером и, возможно, станет положительным примером для других компаний, в распоряжении которых находятся легендарные франшизы и возможность их возрождения.