О том, что ремастер игры в разработке было известно уже давно, но никакой подробной информации не было представлено, до этого момента.

В рамках анонсов Gamescom 2023 компания Nvidia сообщила, что следующей игрой, получившей усовершенствование RTX, станет признанный критиками и ставший культовым, шутер от первого лица - Half-Life 2.

Над Half-Life 2 RTX работает сообщество Half-Life 2, используя версию раннего доступа RTX Remix creator toolkit. В RTX-версии Half-Life 2 будут использоваться технологии Nvidia, такие как аппаратно-ориентированная трассировка лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и третье поколение DLSS.

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Это последняя игра с поддержкой RTX, использующая инструментарий Nvidia RTX Remix, который производитель графических процессоров анонсировал в прошлом году. Первой игрой, в которой использовался инструментарий, была Portal, а совсем недавно популярный мод 2008 года Portal Prelude также получил ремикс на RTX.

В свое время IGN писали в своем обзоре Half-Life 2, что игра "устанавливает стандарты во всех областях, особенно в использовании физики в качестве игрового инструмента, а не просто в качестве визуального элемента". Оригинальная Half-Life 2, разработана и выпущена компанией Valve в 2004 году. Игра является признанной классикой и имеет 90 из 100 баллов на Metacritic. Соответственно у проекта просто огромная фанбаза, а значит такой ремастер будет иметь огромный успех.

Дата выхода Half-Life 2 RTX в настоящее время неизвестна.



