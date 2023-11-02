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В сети уже давно появились слухи о том, что студия Naughty Dog, создавшая серии Uncharted и The Last of Us, ведет разработку крупного синглплеерного проекта. Официально студия не представляла этот новый проект, поскольку в данный момент компания продвигает еще не вышедшую мультиплерную игру во вселенной The Last of Us, которая находится в разработке довольно долгое время.
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Недавно в сети появилась неофициальная информация о будущем неанонсированном проекте Naughty Dog. Некий анонимный пользователь 4chan поделился довольно подробной информацией об игре, а также изображением, похожим на скриншот из катсцены или концепт арт. Автор утверждает, что некоторое время проработал в компании Naughty Dog (но, попал под одну из волн сокращений, случившихся недавно). Он был нанят в качестве фрилансера и работал над фэнтези боевиком под кодовым названием Paradox. Игра находится в разработке с 2021 года.
Автор раскрыл подробности относительно проекта. По его словам, игра представляет собой сюжетно ориентированный фэнтези боевик в открытом мире, в сетинге дизельпанка. В затопленном постапокалиптичном мире существуют города-государства, защищенные энергией сияющих деревьев. Из глубин выходят биомеханические монстры, которых называют abyssals (от анг. abyss - бездна).
Судя по изображению, дизайн монстров был вдохновлен произведениями Лавкрафта и радиопостановкой "Война миров".
В открытом мире, будет представлено несколько уникальных островов, отличающихся своей политикой и культурой. Также в открытом мире будут находиться процедурно сгенерированные подземелья, которые напоминают лабиринты с испытаниями.
Одним из видов оружия в игре послужат редкие артефакты, под названием "парадоксы".
Основной сюжет расскажет историю двух братьев-воров, которые сопровождают девушку, имеющую способности, препятствующие возрождению древних "Королевских" монстов из глубин.
По словам инсайдера, Paradox находится на активном этапе разработки, некоторые элементы игры могут со временем поменяться. Компания Naughty Dog запланировала релиз проекта примерно в конце 2025 - начале 2026 года.