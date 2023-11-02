Как известно мультиплеерный проект The Last of Us: Factions отложен, а часть сотрудников занятых его разработкой, перевели на разработку новой неанонсированной синглплеерной игры.

В сети уже давно появились слухи о том, что студия Naughty Dog, создавшая серии Uncharted и The Last of Us, ведет разработку крупного синглплеерного проекта. Официально студия не представляла этот новый проект, поскольку в данный момент компания продвигает еще не вышедшую мультиплерную игру во вселенной The Last of Us, которая находится в разработке довольно долгое время.

реклама

Недавно в сети появилась неофициальная информация о будущем неанонсированном проекте Naughty Dog. Некий анонимный пользователь 4chan поделился довольно подробной информацией об игре, а также изображением, похожим на скриншот из катсцены или концепт арт. Автор утверждает, что некоторое время проработал в компании Naughty Dog (но, попал под одну из волн сокращений, случившихся недавно). Он был нанят в качестве фрилансера и работал над фэнтези боевиком под кодовым названием Paradox. Игра находится в разработке с 2021 года.

Автор раскрыл подробности относительно проекта. По его словам, игра представляет собой сюжетно ориентированный фэнтези боевик в открытом мире, в сетинге дизельпанка. В затопленном постапокалиптичном мире существуют города-государства, защищенные энергией сияющих деревьев. Из глубин выходят биомеханические монстры, которых называют abyssals (от анг. abyss - бездна).

Судя по изображению, дизайн монстров был вдохновлен произведениями Лавкрафта и радиопостановкой "Война миров".

В открытом мире, будет представлено несколько уникальных островов, отличающихся своей политикой и культурой. Также в открытом мире будут находиться процедурно сгенерированные подземелья, которые напоминают лабиринты с испытаниями.

Одним из видов оружия в игре послужат редкие артефакты, под названием "парадоксы".

Основной сюжет расскажет историю двух братьев-воров, которые сопровождают девушку, имеющую способности, препятствующие возрождению древних "Королевских" монстов из глубин.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам инсайдера, Paradox находится на активном этапе разработки, некоторые элементы игры могут со временем поменяться. Компания Naughty Dog запланировала релиз проекта примерно в конце 2025 - начале 2026 года.