Тем временем начали появляться первые рецензии на игру.

Хакеры из группы RUNE выложили в сеть взломанную версию шутера RoboCop: Rogue City от польской студии Teyon. Игра не содержит сложных систем защиты подобных Denuvo или Arxan. Полноценный релиз Rogue City запланирован на 2 ноября, но игроки сделавшие предварительный заказ получили ранний доступ к игре, именно эта версия и была взломана.

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RoboCop: Rogue City - третий по счету проект студии Teyon по кинолицензии. Первой игрой студии основанной на боевике 80-х была Rambo: The Video Game. Рельсовый шутер получил невероятно низкие оценки как от критиков, так и от игроков. Вторым проектом по кинофраншизе 80-х был Terminator: Resistance - бюджетный, но неплохой шутер хорошо раскрывающий сеттинге мрачного будущего, показанного Джеймсом Кэмероном в первом и втором фильмах "Терминатор".

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Недавно в сети начали появляться первые обзоры на RoboCop: Rogue City. На данный момент у ПК версии игры 80/100 на Metacritic и 73/100 на OpenCritic. IGN поставили проекту 7/10 отметив, что игра отлично передает атмосферу боевиков 80-х. Автор обзора говорит об удачной комбинации рутинной полицейской работы и побочных квестов, которые вносят в игру разнообразие. Из минусов упоминается не самая впечатляющая визуальная часть игры и наличие нескольких багов.