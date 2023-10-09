Майкл Доус высказался по поводу политики EA и Ubisoft относительно игр выпускаемых только на их собственных платформах.

Steam является самой крупной и популярной игровой платформой для ПК на протяжении многих лет, там можно найти большинство игр когда-либо выпущенных на ПК. Одна из самых успешных игр за всю историю платформы Baldur's Gate 3 от Larian Studios. С момента релиза в начале августа, проект не покидает топ самых популярных по количеству единовременного онлайна игр.

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Глава издательского подразделения Larian Studios Майкл Доус (Michael Douse) считает, что все PC игры должны быть представлены в Steam. На своей странице в Twitter он написал: "Сегодня существует огромное количество игр и я без всяких сомнений могу сказать, что если ПК-игры нет в Steam, то я ее пропущу."

Так же он отметил платформу GOG на которой выходили все проекты от студии Larian - "GOG мне нравится из-за своего идеализма" (проекты представленные на этой платформе все без исключения, лишены защиты).

Продолжив рассуждение Доус сказал, что не может понять политику студий выпускающих игры только на своей платформе. Он привел в пример Electronic Arts и Ubisoft - "Как можно создать игру и не выпустить ее там, где находятся все люди, которые в нее играют."

"Зачем заставлять людей одновременно заходить еще и в свои сервисы." - заявил Доус относительно тех игр которые EA и Ubisoft все же выпустили в Steam.

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Подводя итог он уточнил, что все вышесказанное касается только экосистемы ПК.