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Недавно компания Neocore Games выпустила расширенное издание Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Definitive Edition, которое включает в себя все выпущенные ранее DLC для игры. В связи с тем, что в данный момент это издание продается со скидкой 90% в сети появились слухи о скором закрытии проекта.
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Разработчики опубликовали сообщение на странице игры в Steam. В этом сообщении говорится - "В связи с нашей недавней распродажей Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Definitive Edition многие из вас задавались вопросом, может ли это быть признаком неминуемого закрытия онлайн-сервисов. Это абсолютно определенно не тот случай".
"Мы верим в сохранение нашей работы для будущих игроков, поэтому Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr будет полностью работоспособным. Это касается также всех дополнений".
Далее представители компании говорят о том, что проект задумывался как онлайн, не без причины. Однако, чтобы все желающие могли ознакомиться с игрой, в ближайшем будущем будет в игру будет добавлен оффлайн режим с "дополнительным сюрпризом".