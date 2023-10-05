Падает не только онлайн. Оценка Starfield от игроков упала немного ниже оценки Fallout 76.

Долгожданный проект от Bethesda Starfield, приковал к себе внимание игроков на релизе, и порой не своими положительными сторонами. Игра получила смешанные отзывы от общественности, хотя пиковый онлайн в Steam составил 330,723 пользователей. Но этот показатель держался не долго, спустя некоторое время он начал стремительно понижаться.

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На момент написания данного материала в игре находилось 37,929 человек. Таким образом, Starfield покинул топ 10 самых популярных проектов на ПК, по данным Steamdb игра находится на 18 строке. Это очень неплохие показатели, особенно для синглплеерного проекта, но разработчики из Bethesda явно ждали более впечатляющих результатов.

Конечно интерес к проекту еще может вернуться, благодаря крупным дополнениям и ,конечно же, пользовательским модификациям. У игры существует множество проблем с технической и геймплейной составляющими, все это предстоит исправлять модмейкерскому сообществу, ведь, как мы знаем, именно благодаря модификациям проекты от студии Bethesda сохраняют популярность многие годы. Но сама Bethesda не делает почти ничего для их развития.

Тем временем оценка Starfield от пользователей Steam упала ниже оценки Fallout 76.