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Недавно вышло масштабное сюжетное дополнение Separate Ways для Resident Evil 4 (2023). Само по себе DLC является ремейком оригинального одноименного дополнения к Resident Evil 4 (2005), но в отличие от оригинала более подробно рассказывает историю Ады Вонг.
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В концовке нового Separate Ways присутствует расширенная сцена с главным антагонистом пятой части Resident Evil Альбертом Вескером. Его появление было воспринято фанатами серии как намек на ремейк Resident Evil 5, да и сама расширенная сюжетная составляющая дополнения подводит игрока к логичному продолжению истории. Со стороны Capcom было бы просто странно дополнять сюжет серии, не планируя его развитие в следующем ремейке.
Поклонники серии также отмечают, что при создании оригинальной Resident Evil 5 разработчики использовали множество ресурсов предыдущей игры. Если учесть тот факт, что ремейк Resident Evil 4 использует движок RE Engine и ассеты из предыдущих игр серии включая Resident Evil 7, логично предположить, что одна из команд Capcom уже ведет разработку ремейка Resident Evil 5.
Хотелось бы надеяться, что в Capcom прислушаются к просьбам фанатов и не забудут об одной из лучших частей серии - Code Veronica.