Об этом заявила вице-президент Xbox Сара Бонд на прошедшем TGS23

В сети ходят слухи о том, что Blizzard собирается возродить серию стратегий в реальном времени StarCraft. Авторитетный инсайдер Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central, утверждает, что в компании обсуждается разработка третьей части StarCraft. Эта информация звучит логично, так как недавно появились официальные комментарии от представителей Microsoft.

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В ходе прошедшей на прошлой недели выставки Tokyo Game Show 2023, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) и вице-президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) отвечали на вопросы касательно будущего Activision Blizzard в составе Microsoft.

Был задан вопрос относительно старого IP, который востребован больше всего, и который компания хотела бы возродить. Фил и Сара были готовы к этому вопросу, поскольку слышат его довольно часто. Сара ответила, что за это лето встречала многих фанатов одной конкретной серии, которые спрашивали её касательно Starcraft. И что им в Xbox было бы любопытно посмотреть, можно ли сделать с этим что-либо в будущем.

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Blizzard Entertainment, взялись за возрождение легендарных игр, только за последние несколько лет они выпустили ремастеры Diablo 2 и первого StarCraft, а также четвертую часть Diablo. Логично предположить, что новая часть легендарной научно-фантастической RTS StarCraft находится в разработке, особенно учитывая интерес к этой франшизе со стороны Microsoft.