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Yuri_Grant
Опубликованы превью на Dragon’s Dogma II
В сети появилось масса видеороликов посвященных сиквелу хита от Capcom.

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По результатам выставки Tokyo Games Show 2023, игровые журналисты и блогеры опубликовали первые превью на Dragon’s Dogma II от Capcom. Большинство критиков остались довольны демонстрационной версией игры. Они отмечают, что Dragon’s Dogma II является достойным продолжением оригинала, но версия которая была представлена журналистам содержит мало нововведений.

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В демонстрационной версии игры, были доступны четыре класса персонажей. Воин - использующий в бою одноручный меч и щит. Рейнджер - персонаж дальнего боя, использующий лук. Маг - кастующий заклинания. Вор - ловкий и быстрый боец, цепляющийся за монстров, вооружен двумя кинжалами. 

Одним из нововведений является возможность добивания врагов у которых осталось мало здоровья. Авторы игры немного доработали систему "пешек". Как отмечают журналисты, пешки могут не только прикрывать вашего персонажа в бою, но и вести вас к месту назначения. 

Из материалов опубликованных в сети, видно, что разработчики Dragon’s Dogma II сосредоточили свое внимание, больше на доработке старых механик, чем на введении новых. Такой подход вполне оправдан, ведь именно основная формула серии Dragon’s Dogma, покорила десятки тысяч игроков во всем мире.

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