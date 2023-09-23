Режиссер проекта Скотт Во, обещает грандиозное возвращение иконы боевиков на большие экраны.

Режиссер боевиков Скотт Во, известен по таким фильмам как Need for Speed (Жажда скорости), Expend4bles (Неудержимые 4) и Hidden Strike (Круче некуда). Четвертая часть "Неудержимых" со Сталлоне, Стетхемом и Лунгреном, а так же бадди-муви "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, вышли в этом году. Сейчас режиссер занят подготовкой к своему следующему проекту.

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Весной стало известно, что следующим боевиком Скотта Во, станет проект Breakout (Побег) с иконой жанра Арнольдом Шварценеггером. Авторы сценария фильма Николь Д’Овидио и Ричард Д’Овидио известны своими работами над сериалом The Blacklist (Чёрный список) и триллером с Холли Берри The Call (Тревожный вызов).

Поскольку продолжаются забастовки SAG-AFTRA (Гильдия киноактёров США и Американская федерация актёров телевидения и радио) и AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения), работа над фильмом была временно приостановлена. Сейчас проект снова ожил, режиссер заявил, что очень рад возможности поработать со Шварценеггером, актер в свои 76 находится в отличной форме, а также, что фильм Breakout вернет на большие экраны - "настоящего Арнольда".

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Сейчас Шварценеггера можно увидеть в комедийном боевике "Фубар" от Netflix, сериал вышел в конце мая этого года и уже продлен на второй сезон.