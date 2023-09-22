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Нил Ньюбон (Neil Newbon), актер исполнивший роль вампира Астариона в Baldur's Gate 3, обмолвился о том, что в игре существует очень тщательно скрытая секция.
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Во время стрима на Twitch, актер рассуждал на тему реиграбельности проекта. Поскольку игра представляет собой классическую RPG с широчайшими возможностями отыгрыша и огромной вариативностью прохождения квестов, просто невозможно увидеть весь контент за одно прохождение. Речь шла о нескольких сотнях часов контента, созданного разработчиками. Актер заявил, что игроки могут пропустить тонны содержимого, сделав определенный выбор в диалогах или что-то упустив в ходе исследования локаций и даже перепроходя игру, потребуется очень много времени, что бы увидеть все. Однако в игре есть настолько хорошо спрятанный контент, что его не нашел еще ни один игрок.
По словам Нила, в игре присутствует скрытый сегмент, доступ к которому открывается только при соблюдении определенных и вовсе не очевидных условий. Актер не раскрыл тайну, и заявил, что всего несколько человек знают этот секрет, но рано или поздно игроки найдут его. Прохождение спрятанной секции займет около двух часов.
Конечно, может пройти немало времени, прежде чем игроки раскроют эту тайну. Но, учитывая, что Baldur's Gate 3 не теряет свою популярность, возможно, в скором времени секрет будет найден.