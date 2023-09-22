Об этом секрете знают только несколько человек, а получить доступ к нему почти невозможно.

Нил Ньюбон (Neil Newbon), актер исполнивший роль вампира Астариона в Baldur's Gate 3, обмолвился о том, что в игре существует очень тщательно скрытая секция.

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Во время стрима на Twitch, актер рассуждал на тему реиграбельности проекта. Поскольку игра представляет собой классическую RPG с широчайшими возможностями отыгрыша и огромной вариативностью прохождения квестов, просто невозможно увидеть весь контент за одно прохождение. Речь шла о нескольких сотнях часов контента, созданного разработчиками. Актер заявил, что игроки могут пропустить тонны содержимого, сделав определенный выбор в диалогах или что-то упустив в ходе исследования локаций и даже перепроходя игру, потребуется очень много времени, что бы увидеть все. Однако в игре есть настолько хорошо спрятанный контент, что его не нашел еще ни один игрок.

По словам Нила, в игре присутствует скрытый сегмент, доступ к которому открывается только при соблюдении определенных и вовсе не очевидных условий. Актер не раскрыл тайну, и заявил, что всего несколько человек знают этот секрет, но рано или поздно игроки найдут его. Прохождение спрятанной секции займет около двух часов.

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Конечно, может пройти немало времени, прежде чем игроки раскроют эту тайну. Но, учитывая, что Baldur's Gate 3 не теряет свою популярность, возможно, в скором времени секрет будет найден.