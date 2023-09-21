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Yuri_Grant
Стали известны системные требования Assassin's Creed Mirage
Игра выходит 5 октября, проект не требователен к системе, поскольку разрабатывался, в том числе, для платформ предыдущего поколения.

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Как известно Assassin's Creed Mirage изначально задумывался как DLC к Assassin's Creed Valhalla, но от этой идеи отказались уже через месяц разработки, поскольку масштаб игры начал сильно расширяться. К тому же Ubisoft столкнулась с напряженной финансовой ситуацией, выходу из которой должен поспособствовать проект по самой популярной франшизе компании - Assassin's Creed. Простое дополнение, вряд ли можно назвать таким проектом.

Разработчики ориентировались на то, что прохождение Assassin's Creed Mirage будет занимать около 15-20 часов, сравнивая проект с Assassin's Creed Revelations. Действие игры будет разворачиваться в Багдаде в 861 году, за 100 лет до основания ордена ассасинов и за 300 лет до событий первой Assassin's Creed. Город состоит из четырех разных по дизайну районов, размер города примерно сопоставим с размером Парижа из Assassin's Creed Unity, но открытый мир не будет ограничен только Багдадом, его окрестности и крепость "Незримых" тоже доступны для исследования.

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Акцент в геймплее Assassin's Creed Mirage сделан на стелс и паркур, так как разработчики задались целью, как можно ближе, приблизиться к оригинальной Assassin's Creed. Авторы игры обещают очень сложные открытые сражения с противниками.

Поскольку релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября, компания Ubisoft представила системные требования игры.

Игра выходит на ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store, а также на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One.

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#ubisoft #игровая индустрия #системные требования #assassins creed mirage #ubisoft+ #mirage #ассассин
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