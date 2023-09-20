Дополнение сравнивают с "Кровь и Вино", а патч 2.0 оказался настолько масштабным, что журналисты советуют пройти основную игру второй раз.

В сети начали появляться первые обзоры на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, поскольку сегодня истек срок эмбарго на их публикацию. Первым в сети появился обзор от Push Square. Все дело в том, что журналист опубликовал статью раньше положенного срока.

Автор обзора на Push Square, сравнил Phantom Liberty с масштабным дополнением Blood and Wine (Кровь и вино) для The Witcher 3 (Ведьмак 3). Это говорит о том, что дополнение для Cyberpunk 2077 является, практически полноценной отдельной игрой, особенно учитывая время прохождения, равное 30 часам. Журналист отметил захватывающий сюжет, интересных персонажей, отличные миссии, впечатляющий арт дизайн Догтауна, сложные бои с боссами и потрясающий саундтрек. Из минусов были упомянуты некоторые незначительные баги, местами недостаток вариативности в диалогах и одна затянутая миссия. Автор обзора поставил Cyberpunk 2077: Phantom Liberty оценку 9/10.

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На Metacritic у дополнения внушительные 90 баллов из 100. Многие журналисты отмечают отличное техническое состояние проекта, и советуют пройти Cyberpunk 2077 с самого начала, даже тем геймерам которые уже проходили игру, поскольку патч 2.0, привносит массу изменений и улучшает проект.

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