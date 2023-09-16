Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
Дата выхода ремейка Gothic станет известна в течении ближайших двух месяцев
Гейм-директор Alkimia Interactive и руководитель проекта Райнхарда Полличе, хочет чтобы игроки понимали, что ремейк кардинально отличается от представленного в 2019 году Gothic Playable Teaser.

реклама

Gothic Playable Teaser был выпущен в декабре 2019 года, испанским отделением THQ Nordic Barcelona. После завершения двух часовой демо версии, игрокам было предложено заполнить форму с опросом, чтобы узнать мнение фанатского сообщества серии Gothic о концепции ремейка. Демо версию загрузили более 180 000 человек. В мае 2020 года, THQ Nordic основала компанию Alkimia Interactive, специально для разработки Gothic 1 Remake. Студия находится в Барселоне, а ее штат насчитывает около 35 сотрудников. 

Фанаты серии явно дали понять, что концепция представленная в Gothic Playable Teaser, слишком далека от оригинала. Ремейк находится в разработке уже более трех лет и разработчики заверили, что игра теперь намного больше соответствует оригинальной Gothic 2001 года от Piranha Bytes. По словам гейм-директора Alkimia Interactive и руководителя проекта Райнхарда Полличе (Reinhard Pollice), этот ремейк полная перезагрузка концепта не имеющая ничего общего с Gothic Playable Teaser. Команда работающая над тизером осознавала, что некоторые элементы игры, скорее всего, будут восприняты фанатами негативно, но это было сделано для того, чтобы определится с основным направлением при создании полноценного ремейка.

реклама

Полличе сообщил, что команда разработчиков нацелена на выпуск Gothic 1 Remake к концу 2024 года. Так же он обещал объявить конкретную дату выхода игры в ближайшие пару месяцев.

Как сообщалось ранее, на выставке Gamescom 2023 состоялась закрытая презентация в ходе которой разработчики рассказали о нововведениях, таких как - случайные события, новая система анимаций и крафта.

На данный момент ясно, что разработчики из Alkimia Interactive имеют четкое представление о том, каким должен быть ремейк легендарной "Готики".

Релиз Gothic 1 Remake, запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#thq nordic #игровая индустрия #thq #ремейк #gothic #alkimia interactive #gothic remake #готика
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет уже 7 декабря и будет доступен в российском Steam
Separate Ways cюжетное DLC для ремейка Resident Evil 4 выйдет 21 сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
16
Охранник в Харькове в ответ на языковую агрессию попросил журналистку снять кастрюлю с головы
16
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
11
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
8
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
25
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
6
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
7
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen
1
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
8
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
2
Китай отрицает полный запрет iPhone
+
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
5
Бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября
+
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
1
"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
8
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
4
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
3
Анонсированы смартфоны Motorola Edge 40 Neo, Moto G84 5G и Moto G54 5G
+

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
69
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
129
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
4
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
24
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
5
Трещины и проседание грунта в Аризоне, Калифорнии и Юте вызваны истощением подземных вод
4
Системы искусственного интеллекта научились обманывать людей
5
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9

Сейчас обсуждают

Kiler
14:37
Дождь. Пошол. Это ты плачишь так как я тебя здесь мощно унижаю
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Пинаю даунов
14:29
Долбоебы
Спрос на iPhone 15 в РФ бьет рекорды — россияне сметают новинки от Apple, несмотря на высокие цены
TasmaN
14:29
"множества качественных улучшений" ну да, ну да))) а сметают барыги, потом на "Авито" ещё дороже выставят, скорее всего.
Спрос на iPhone 15 в РФ бьет рекорды — россияне сметают новинки от Apple, несмотря на высокие цены
Saf- Saf
14:27
Приросла.....
Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen
Truth Seeker
14:22
Призывы к геноциду в нике и на аве, но фашисты украинцы, вот дела
Китай отрицает полный запрет iPhone
Человек Человечный
14:22
Тут реально пригожинские троли до сих пор рулят. Прям это физически ощущается. Если все дружно поносят Запад и США и нахваливают на все лады любое гэ от Рашки - сразу понятно, куда попал. Вы бы хоть р...
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Человек Человечный
14:20
Блевотина
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Мираж
14:19
Подвальный, мне всё равно на какой помойке ты отовариваешься и каким свинячим навозом. Не забудь ещё потом у бомжей шуурму отобрать на закусон, всё как ты любишь. Я вижу у тебя прогресс. Ты на 1 пол...
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Ezdiumno ru
14:17
Их и квадратные, очнее прямоугольные часы Watch 2, 3, 4 нигде не найти. Я имею ввиду в магазинах на прилавке...
OPPO выпустит умные часы Watch 4 Pro с круглым циферблатом
Человек Человечный
14:17
Это - реальность. Но об этом - тссс, низзя вслух, непатриотично.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем