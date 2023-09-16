Гейм-директор Alkimia Interactive и руководитель проекта Райнхарда Полличе, хочет чтобы игроки понимали, что ремейк кардинально отличается от представленного в 2019 году Gothic Playable Teaser.

Gothic Playable Teaser был выпущен в декабре 2019 года, испанским отделением THQ Nordic Barcelona. После завершения двух часовой демо версии, игрокам было предложено заполнить форму с опросом, чтобы узнать мнение фанатского сообщества серии Gothic о концепции ремейка. Демо версию загрузили более 180 000 человек. В мае 2020 года, THQ Nordic основала компанию Alkimia Interactive, специально для разработки Gothic 1 Remake. Студия находится в Барселоне, а ее штат насчитывает около 35 сотрудников.

Фанаты серии явно дали понять, что концепция представленная в Gothic Playable Teaser, слишком далека от оригинала. Ремейк находится в разработке уже более трех лет и разработчики заверили, что игра теперь намного больше соответствует оригинальной Gothic 2001 года от Piranha Bytes. По словам гейм-директора Alkimia Interactive и руководителя проекта Райнхарда Полличе (Reinhard Pollice), этот ремейк полная перезагрузка концепта не имеющая ничего общего с Gothic Playable Teaser. Команда работающая над тизером осознавала, что некоторые элементы игры, скорее всего, будут восприняты фанатами негативно, но это было сделано для того, чтобы определится с основным направлением при создании полноценного ремейка.

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Полличе сообщил, что команда разработчиков нацелена на выпуск Gothic 1 Remake к концу 2024 года. Так же он обещал объявить конкретную дату выхода игры в ближайшие пару месяцев.

Как сообщалось ранее, на выставке Gamescom 2023 состоялась закрытая презентация в ходе которой разработчики рассказали о нововведениях, таких как - случайные события, новая система анимаций и крафта.

На данный момент ясно, что разработчики из Alkimia Interactive имеют четкое представление о том, каким должен быть ремейк легендарной "Готики".

Релиз Gothic 1 Remake, запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.