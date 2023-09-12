По словам Тодда Говарда при проблемах с оптимизацией пользователи ПК, могут обновить железо чтобы комфортно играть в Starfield, но что делать геймерам столкнувшимся с этими проблемами на Xbox.

В основе Starfield, как известно, лежит движок Creation Engine 2, который является слегка обновленной первой версией Creation Engine, разработанного студией Bethesda в 2011 году для The Elder Scrolls V: Skyrim. Самыми крупными обновлениями движка стали - мимика персонажей с процедурной генерацией анимации губ, а так же процедурная генерации локаций. Очевидно, что цифра 2 в названии - это маркетинговый ход, а сам движок устарел и не подходит для игры такого масштаба, как Starfield. Игроки жалуются на огромнейшее количество загрузочных экранов и плохую оптимизацию на ПК, но, как оказалось, пользователи консолей Xbox Series S|X, тоже столкнулись с техническими проблемами при прохождении игры. На консолях от Microsoft проблемы с производительностью проявились намного сильнее. Речь идет не только о падении FPS до критических значений и внезапных вылетах. Некоторые игроки жаловались на то, что игра в Starfield привела к поломке консоли.

Огромный поток негативных отзывов наводнил социальные сети и профильные игровые форумы, посвященные Starfield на Xbox Series S|X. Дело в том, что игра намного лучше оптимизирована на начальных этапах, что не удивительно, ведь именно кадры из пролога и первых миссий были продемонстрированы на Starfield Direct в июне этого года. Но множество проблем начало проявляться по мере дальнейшего продвижения по игре, в частности, на случайно сгенерированных локациях. На самой мощной консоли от Microsoft Xbox Series X, FPS иногда падает до нуля, что делает проект не играбельным, а иногда приводит к вылетам.

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Пользователь, столкнувшийся с поломкой консоли Xbox Series X, написал, что это произошло после одного из вылетов. По его словам, операционная система консоли перестала нормально функционировать, в результате ему пришлось сбросить ее до заводских настроек, а потом установить последнее обновление. Он, так же предположил, что вылеты происходят из-за повреждения памяти консоли, поэтому он отложил прохождение Starfield до того момента, когда появятся патчи, существенно улучшающие работу игры.

Игрокам, столкнувшимся с проблемами производительности на ПК, разработчики из Bethesda Softworks, в том числе Тодд Говард, советуют обновить железо, но как решить аналогичные проблемы пользователям Xbox Series S|X, не ясно. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Нужно отметить, что оптимизацией Starfield на ПК уже вплотную занялись модмейкеры, на это студия Bethesda, видимо, и делает ставку.