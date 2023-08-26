Ролик позволяет оценить боевую систему, дизайн локации, некоторых врагов и боссов.

Китайская компания Game Science в рамках Gamescom 2023, опубликовала 19 минутный геймплейный трейлер своего нового соулс-лайк боевика Black Myth: Wukong.

В этом ролике показано, как герой пробирается через одну из локаций побеждая рядовых врагов и мини-боссов, а заканчивается ролик битвой с одним из основных боссов представленных в игре. Трейлер позволяет оценить не только сам геймплей, а также арт-дизайн и графику проекта.

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Проект приковал к себе внимание аудитории 20 августа 2020 года, когда разработчики загрузили 13 минутное геймплейное видео, которое собрало почти 2 миллиона просмотров на YouTube и 10 миллионов на китайском веб-сайте Bilibili.

Black Myth: Wukong — это соулс-лайк боевик по мотивам китайской мифологии, в частности классической истории «Путешествия на Запад». В роли Избранника судьбы вы отправитесь навстречу ждущим вас испытаниям и чудесам, чтобы открыть правду, скрывающуюся за занавесью великой легенды прошлого.

Проект находится в разработке по меньшей мере 4 года. Разработчики используют популярный игровой движок Unreal Engine 5, релиз запланирован на лето 2024 года, на всех актуальных платформах, недавно у игры появилась страница в Steam.