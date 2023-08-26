Сценарий фильма еще на этапе разработки, а учитывая ситуацию с забастовками, съемки проекта вряд ли начнутся в ближайшее время.

Нашумевший хит 2009 года, "Район №9" от режиссера и автора сценария Нила Бломкампа, может получить сиквел.

Бломкамп недавно беседовал с The Hollywood Reporter во время продвижения своего нового фильма, адаптации видеоигры "Гран туризмо" (Gran Turismo), и его спросили, связан ли "Район №10" по-прежнему с Sony Pictures, которая распространяла "Район №9" и "Гран туризмо". Бломкамп подтвердил, что сиквел "Района №9" будет привязан к Sony – если съемки когда-нибудь начнутся.

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Нил Бломкамп признался, что не уверен хочет ли работать над сиквелом прямо сейчас, но в перспективе проект, скорее всего, состоится. Так же режиссер отметил, что успех фильма "Гран туризмо", может повысить шансы на производство "Района №10".

Режиссер ранее подтвердил, что сиквел находится в разработке. В 2021 году, Бломкамп говорил, что он вновь объединился с партнерами Шарлто Копли и Терри Татчеллом для написания сценария. Позже в том же году Бломкамп сообщил, что продолжение "Района №9" будет связано с - “американской историей”.

Но с тех пор новостей о проекте почти не было. В данный момент съемки сиквела "Района №9" под вопросом, особенно учитывая, что Голливуд находится в эпицентре исторической двойной забастовки сценаристов и актеров.

Оригинальный "Район №9" имел огромный успех в прокате – он собрал 210 миллионов долларов по всему миру при заявленном бюджете в 30 миллионов долларов. Фильм получил номинацию на Оскар за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшие визуальные эффекты и лучший монтаж. Критики высоко оценили фильм, IGN писали в своем обзоре, это был “шедевр научной фантастики, появления которого вы не ожидали”.