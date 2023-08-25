Пит Хаймс хочет, чтобы у авторов модификаций была полная свобода творчества.

Игры Bethesda известны тем, что являются лучшим выбором для моддеров из-за бесчисленных возможностей. Похоже, Starfield станет для них настоящим раем после того, как разработчики игры подтвердили одну особенность.

Старший вице-президент компании по глобальному маркетингу и коммуникациям Пит Хайнс подтвердил 24 августа, во время презентации Gamescom 2023, что моддеры смогут создавать свои собственные планеты и квесты в Starfield.

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Пит Хайнс сказал, что задумывался о сообществе модмейкеров, которое стоит за играми Bethesda Game Studios, поэтому разработчики предоставили инструментарий для этих людей, чтобы обеспечить им свободу творчества.

После этого Хайнс продолжил восхвалять способность сообщества “добавлять все то, что только захочется”. Он даже упомянул “собственные истории людей, которые они хотят воплотить в игре”, намекая на возможность создания ваших собственных квестов.

Модмейкеры добавили массу модов в предыдущие проекты от Bethesda, в основном во франшизы The Elder Scrolls и Fallout. Starfield - игра, действие которой в буквальном смысле происходит в космосе и насчитывает около 1000 планет, является идеальной основой для творчества.

Проект приковал внимание огромного количества игроков по всему миру (несмотря на то, что это новый IP), ожидания от игры очень высоки. Релиз Starfield намечен на 6 сентября, игра будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.