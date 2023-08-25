Следующий патч уже готовится к выходу и будет акцентирован на улучшении оптимизации.

Larian Studios выпустили первое крупное обновление для Baldur's Gate 3. Patch # 1 включает в себя более 1000 исправлений и улучшений, в том числе касающихся баланса и оптимизации. Размер патча составляет 2.18 ГБ. На официальной странице представлен полный список исправлений. Несмотря на то, что полный список изменений в патче просто огромный, разработчики сделали акцент на некоторых важных исправлениях. Larian отметили, что отлажена стелс система, парящих в воздухе предметов больше быть не должно, исправлена ситуация с невозможностью начать романтические отношения с Шадоухарт.

На официальной странице Baldur's Gate 3, Larian сообщают, что в совокупности игроки провели в игре более 200 000 000 часов с момента запуска проекта. Это более 22 000 лет! А так же разработчики сообщают, что Patch # 2 ждать осталось не долго и то, что этот патч будет содержать существенные улучшения оптимизации.

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Baldur's Gate 3 уже стала одной из самых высокооцененных игр в истории, проект от Larian вернул интерес игроков к серии и поднял планку качества в жанре RPG. В своем обзоре IGN писали: "Благодаря захватывающим тактическим RPG-боям, запоминающейся истории со сложными персонажами, отточенной кинематографической подаче и миру, который всегда вознаграждает исследования и креативность, Baldur's Gate 3 - это новая вершина для CRPG".