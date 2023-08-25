Так же были перенесены другие ожидаемые хиты.

В связи с существенным изменением календаря анонсов на 2023 год, вторая часть "Дюны" перенесена на несколько месяцев: с 3 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года, как объявила сегодня компания Warner Bros.

Продолжение фильма 2021-го года должно было стать одним из главных кинорелизов 2023-го года, задержка произошла из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров Голливуда. По крайней мере, звезды Тимоти Шаламе и Зендая не смогут продвигать фильм "Дюна: вторая часть", если забастовка SAG-AFTRA все еще будет продолжаться в ноябре.

реклама

Этот сдвиг вызвал нечто вроде эффекта домино в календаре Warner Bros, поскольку студия также объявила сегодня, что переносит показ "Годзилла и Конг: Новая империя" с 15 марта на 12 апреля 2024 года, а также отложила показ анимационного фильма "Властелин колец: Война рохирримов" с 12 апреля с 2024 по 13 декабря 2024 года. Новая дата выхода "Войны Рохирримов", по крайней мере, вполне уместна, поскольку фильмы Питера Джексона "Властелин колец" почти всегда выходили в декабре.

Много проектов было перенесено - и, несомненно, будет еще больше, поскольку Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Гильдия киноактёров Америки (SAG-AFTRA) продолжают пикетировать, борясь за более выгодную сделку с голливудскими студиями. Такие фильмы, как "Человек-паук: за гранью вселенной паука", были отложены на неопределенный срок, в то время как Disney недавно провела масштабные перестановки в своих предстоящих фильмах киновселенных Marvel, Star Wars и Avatar.

Но "Дюна: вторая часть" - довольно уникальный случай, учитывая тот факт, что съемки фильма завершены и задержка, скорее всего, связана с вышеупомянутыми рекламными проблемами. Запреты на рекламу, вероятно, повлияли на новинку по вселенной комиксов DC, боевик Blue Beetle, что обернулось довольно тусклым дебютом в минувшие выходные, несмотря на положительные отзывы.

Еще неизвестно, последуют ли другие студии примеру Warner Bros со своими оставшимися релизами 2023 года. Некоторые из самых громких блокбастеров, которые еще впереди, включают "Капитан Марвел 2" (10 ноября), "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (17 ноября) и мультфильм "Заветное желание" (22 ноября). Интересно, что Warner Bros не отодвинули фильм "Вонка" (15 декабря), в котором, конечно же, также снимается Шаламе, или "Аквамен и потерянное царство" (20 декабря), так что в расписании все еще есть несколько потенциальных хитов.