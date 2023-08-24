Антуан Фукуа рассматривает возможность цифрового омоложения Дензела Вашингтона для приквела The Equalizer

Цифровое омоложение становится все более распространенным явлением, этим летом молодая версия Харрисона Форда появилась в фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы", а также омоложенные цифровым путем версии актеров в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец". А теперь на очереди Дензел Вашингтон.

Выступая перед NME во время продвижения своего нового фильма "Великий уравнитель 3", режиссер серии Антуан Фукуа рассказал, что он подумывает об использовании технологии искусственного интеллекта для омоложения Дензела Вашингтона, чтобы снять предысторию его персонажа Роберта МакКолла.

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“Я определенно много думал об этом” - сказал он NME. “Особенно сейчас, с появлением новых технологий, искусственного интеллекта и всего такого прочего… Есть ли история, которую можно рассказать о становлении персонажа [МакКолла]? Я довольно часто беседовал об этом с Ричардом Венком (который был соавтором сценария всех трех фильмов ”Уравнитель")".

Однако он признает, что еще не обсуждал этот вопрос с Вашингтоном, так что кто знает, что подумал бы об этом 68-летний оскароносный актер.

“Все это так свежо и ново. Я все еще наблюдаю [за технологией]” - добавил Фукуа. “Я смотрел фильм с Харрисоном Фордом и знаю, что выходят и другие фильмы. Я знаю, что у Sony скоро выйдет фильм с Томом Хэнксом [режиссера Роберта Земекиса]. И я слышу, что технология становится все лучше, и лучше. Так что я пока просто наблюдаю за этим, хочу увидеть, к чему все это приведет”.

Однако стоит отметить, что омоложение Вашингтона на протяжении всего фильма обошлось бы в кругленькую сумму. "Ирландец", например, по сообщениям, обошелся Netflix более чем в 200 миллионов долларов, и значительная часть этого ошеломляющего бюджета была выделена на технологию, позволяющую Роберту Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино выглядеть моложе. У фильма с Харрисоном Фордом "Индиана Джонс и колесо судьбы" тоже был заявленный астрономический бюджет в размере около 295 миллионов долларов (что обернулось убытком для Disney).

«Великий уравнитель 3» — боевик режиссёра Антуана Фукуа, сиквел фильма 2018 года «Великий уравнитель 2», основанного на одноимённом телесериале. Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон и Дакота Фаннинг. Сюжет следует за отставным морским пехотинцем США и бывшим офицером DIA Робертом МакКоллом. Фильм является пятым совместным проектом Вашингтона и Фукуа после «Тренировочного дня» (2001), «Великого уравнителя» (2014), «Великолепной семёрки» (2016) и «Великого уравнителя 2» (2018).

Фильм выходит в кинотеатрах 1 сентября.