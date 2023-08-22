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Разработчики ремейка первой "Готики" опубликовали изображение Ворона
Alkimia Interactive поблагодарили Piranha Bytes и поздравили разработчиков и игроков с 20-ти летним юбилеем "Готики 2: Ночь Ворона".

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В 2003 году культовая "Готика 2" от студии Piranha Bytes обзавелась аддоном, расширяющим и дополняющим мир игры. Переиздание игры, в состав которого входил дополнительный контент, носило название - "Готика 2: Ночь Ворона". Эта экспансия содержала огромный пласт контента, новые персонажи и квесты на основной карте "Готики 2", это лишь небольшая часть нововведений. Дополнение "Ночь Ворона" включало в себя новую карту для исследования, отдельную сюжетную линию, в которой можно было встретить персонажей из первой  "Готики", дополнительные квесты, новых монстров и многое другое. На прохождение этого дополнения уходило почти столько же времени сколько и на прохождение основной сюжетной линии. Главным антагонистом "Ночи Ворона" является, как следует из названия, рудный барон Ворон, персонаж из первой части игры.

Alkimia Interactive - разработчики ремейка первой "Готики" отметили 20-ти летний юбилей  "Готики 2: Ночь Ворона", поблагодарив коллег из Piranha Bytes, которые "воплотили в жизнь невероятную вселенную", а также преданное сообщество игроков и моддеров, которые "расширили границы серии и представили новые истории, персонажей и опыт". Кроме того Alkimia Interactive опубликовали изображение Ворона из грядущего ремейка первой части игры. 

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