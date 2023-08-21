Так же в разработке находится RPG по вселенной REBEL MOON.

22 августа на GamesCom Зак Снайдер представит совершенно новый трейлер Rebel Moon.

Чтобы отпраздновать это событие, были представлены новые ключевые иллюстрации к фильму, которые будут способствовать тому, что станет первым реальным взглядом на вселенную, созданную Заком Снайдером, после серии закулисных съемок.

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Если вам интересно, почему проект будет представлен на GamesCom, у Rebel Moon также будет видеоигра в жанре RPG, которая, как ранее сообщил Снайдер, находится в разработке.

Вполне вероятно, что режиссер "300 Спартанцев" опубликует дополнительную информацию о RPG во время конференции по видеоиграм в Германии.

Ранее продюсер Rebel Moon Эрик Ньюман рассказал, насколько обширными были декорации для постановки Netflix.

Актерский состав "Мятежной Луны" включает Софию Бутеллу ("Звездный путь тьмы", "Кингсман: Секретная служба") в роли Коры - главной героини фильма, и Фра Фи ("Соколиный глаз") в роли регента Балисариуса - главного антагониста фильма.

Также в фильме снимаются Чарли Ханнэм ("Сыны анархии", "Король Артур: легенда о мече"), Мишель Хьюисман ("Мировая война Z", "Игра престолов"), Джимон Хонсу ("Шазам"), Дунай Бэй ("Восхождение Юпитера", "Облачный атлас"), Рэй Фишер ("Лига справедливости"), Клеопатра Коулман ("Последний человек на земле", "Паутина"), Джена Мэлоун ("Удар молотом", "Неоновый демон"), Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел") и Энтони Хопкинс ("Тор: Рагнарек", "Ритуал").

Rebel Moon выйдет в прокат 22 декабря и является первой частью дилогии.