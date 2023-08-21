REBEL MOON новый проект режиссера Зака Снайдера.

"Мятежная луна" Зака Снайдера многообещающий проект от Netflix. Продюсер Эрик Ньюман недавно рассказал ScreenRant о предстоящем мини-сериале "Болеутоляющее" для стриминговой платформы, а также рассказал о том, как он был поражен посещением съемочной площадки предстоящего научно-фантастического боевика Снайдера.

"Много лет назад мы с Заком Снайдером сняли наш первый совместный фильм "Рассвет мертвецов", который до сих пор остается одним из самых ярких в моей карьере" - сказал Ньюман. "И мы остались друзьями. Мы долго обсуждали проект, говорили о съемках "Мятежной луны", и был момент, когда он надеялся, что это будет часть вселенной "Звездных войн", но при этом в стиле "Великолепной семерки в космосе".

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"Проект очень масштабный. Иногда я ехал на съемочную площадку, смотрел вдаль и думал: "Может ли это быть частью нашего шоу?" И так было всегда. Это самое впечатляющее из того, что я когда-либо делал, и это действительно круто. Я очень рад, что люди это увидят."

Зак Снайдер является не только режиссером проекта, он так же написал сценарий в соавторстве с Куртом Джонстадом ("300 Спартанцев", "Атомная блондинка") и Шей Хаттен ("Джон Уик: глава 4").

Актерский состав включает Софию Бутеллу ("Звездный путь тьмы", "Кингсман: Секретная служба") в роли Коры - главной героини фильма, и Фра Фи ("Соколиный глаз") в роли регента Балисариуса - главного антагониста фильма.

Также в фильме снимаются Чарли Ханнэм ("Сыны анархии", "Король Артур: легенда о мече"), Мишель Хьюисман ("Мировая война Z", "Игра престолов"), Джимон Хонсу ("Шазам"), Дунай Бэй ("Восхождение Юпитера", "Облачный атлас"), Рэй Фишер ("Лига справедливости"), Клеопатра Коулман ("Последний человек на земле", "Паутина"), Джена Мэлоун ("Удар молотом", "Неоновый демон"), Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел") и Энтони Хопкинс ("Тор: Рагнарек", "Ритуал").

О Rebel Moon: Когда мирной колонии на краю галактики угрожают армии тиранической правящей силы, Кора (София Бутелла), таинственная незнакомка, живущая среди сельских жителей, становится их лучшей надеждой на выживание. Получив задание найти обученных бойцов, Кора собирает небольшую группу воинов — аутсайдеров, повстанцев, крестьян и сирот войны из разных миров, которых объединяет общая потребность в искуплении и мести. В тени враждебной цивилизации, на одной из лун, разворачивается битва за судьбу галактики, и в процессе формируется новая армия героев.