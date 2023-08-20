О подробностях рассказал ютубер и гуру ретро-игр Адам Коралик.

Сообщается, что Sega рассматривала возможность выпуска мини-версии Dreamcast, но отказалась от этого из-за опасений по поводу качества и стоимости.

По крайней мере, так сказал ютубер и гуру ретро-игр Адам Коралик в новом видео на YouTube о мини-версии консоли и Sega Saturn Mini. Как большинство из вас, наверное, знает, несколько лет назад появилась тенденция выпускать мини-версии ретро-консолей: Nintendo выпустила NES и SNES Mini, Sega выпустила Genesis (Mega Drive) Mini, а Sony выпустила мини-версию своей оригинальной PlayStation - PlayStation Classic. Однако, в отличие от Nintendo и Sony, Sega не остановилась на достигнутом и в прошлом году представила окончательную версию Sega Genesis Mini - Genesis Mini 2. Так что же помешало Sega выпустить мини-версию своей консоли, которая прошла на ура и считалась лучшей консолью Sega - Sega Dreamcast?

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В своем видео, Коралик рассказывает о консолях фирмы Sega и о том, как он работал с Sega во время переиздания Shenmue. Вероятно, он имеет в виду переиздание первых игр Shenmue на ПК и консолях в 2018 году. По словам гуру ретро-игр, он разговаривал с представителями Sega по поводу различных цифровых переизданий игр Dreamcast вместо того, чтобы выпускать эти игры в мини-версии. Затем Коралик спросил, в чем проблема с мини-версией консоли, после чего Sega заявила, что это будет слишком дорого. "Если мы захотим выпустить такую консоль, она обойдется покупателям примерно в 300 долларов, потому что нам нужно установить в нее продвинутое железо, на данный момент, это будет слишком дорого стоить" - рассказывает он. "Никто не был бы доволен ценой в 300 долларов. Люди ожидали бы 100 долларов, так что все были бы в бешенстве".

Sega, по-видимому, также рассматривала возможность выпуска мини-консоли с ПК версиями тайтлов Dreamcast, но эти проекты не сыскали особой популярности у игроков. "Вы можете либо купить дешевый доступный продукт, который не соответствует стандартам качества, либо вы получаете продукт, который не доступен по цене" - добавил Коралик. "Следовательно, он не был выпущен".

Если это правда, то мы можем понять, из каких побуждений действовала Sega. В конце концов, продажи Dreamcast, в свое время не оправдали ожиданий, и соответственно это была последняя консоль, выпущенная японской компанией. Кроме того, шумиха вокруг мини-консоли прошла довольно быстро, к тому же, сложно себе представить, что фанаты хотели бы получить мини-версию по цене намного выше, чем оригинальная консоль.