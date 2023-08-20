Ремейки первых двух частей Baldur's Gate могут стать очень популярными, теперь, когда Larian возродил серию.

Baldur's Gate 3 - несомненно хит, но серия берет свое начало в 1998 году. Студия Bioware, отлично перенесла настольную игру на персональные компьютеры. У игры сформировалась огромная фанбаза, это были не только люди знакомые со вселенной Dungeon & Dragons по настольным играм, но и те кого привлекла компьютерная версия партийного приключения. Сиквел первой части Baldur's Gate, не заставил себя долго ждать, он вышел в 2000 году. Несмотря на пошедшие годы, интерес к первым двум играм не сильно угас.

Так что неудивительно, что многие поклонники серии Baldur's Gate хотят, чтобы Larian возродили классику. Зарекомендовавшая себя, как отличные создатели ролевых приключений, команда разработчиков все чаще слышит просьбы фанатов о том, чтобы первые две игры получили современное воплощение. Ремейк, позволит пережить историю подопечного Гориона, фанатам оригинала и новому поколению поклонников, которые только знакомятся с серией.

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Обсуждение началось недавно на ResetEra, где фанаты выдвигали свои идеи о том, как Larian мог бы переделать эти культовые игры. Пока что большинство игроков, похоже, хотят именно ремейк, созданный с нуля, к тому же ремастер уже был выпущен в 2012 году студией Beamdog (основанной бывшим со-основателем Bioware).

"Я просто обожаю Baldur's Gate 2, но, считаю, что необходимо внести изменения в боевую систему в современном ремейке игры" - считает пользователь под ником SofNascimento. "Обновления графики было бы совершенно недостаточно".

Некоторые фанаты говорят, что им бы понравился "полный ремейк первых двух BG на движке BG3, с фирменной пошаговой боевой системой от Larian".

Опрос показывает, что лидирует именно этот вариант, на данный момент 64 процента фанатов хотели бы получить ремейк в стиле Baldur's Gate 3. Однако, 36 процентов хотели бы игры намного более близкие к оригинальным двум, с графическими улучшениями (возможно с такой реализацией как было в Diablo II: Resurrected, относительно оригинала), но без изменения баланса и боевой системы.

С учетом вышесказанного, некоторые опасаются, что кардинальные изменения в ремейке, могут негативно повлиять на атмосферу. Мало того, что в Baldur's Gate 3 используется пятая редакция D&D, а в первых играх - вторая, все, начиная от боя и заканчивая взаимодействием между персонажами, совсем не похожим на оригиналы. В прежние времена у вас была компания из шести человек, путешествующая, с изометрической перспективой, по открытому 2D-миру, полному сценариев и случайных встреч. Плюс ко всему боевая система Baldur's Gate 3 пошаговая, в то время как ход в оригинале занимал около шести секунд, если вы не использовали активную паузу.

Пока неизвестно, есть ли у правообладателей какие-либо планы относительно первых двух игр теперь, когда Baldur's Gate снова в моде и обрел новых поклонников. Тем временем, можно с уверенностью сказать, что у Larian Studios сейчас есть чем заняться, так что нам, скорее всего, придется немного подождать, пока мы не услышим о их следующем проекте.