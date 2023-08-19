церемония открытия Gamescom пройдет в прямом эфире 22 августа

Новая игра Tomb Raider может быть анонсирована в ближайшее время, поскольку официальный сайт обновляет информацию, призывающую игроков быть в курсе "последних новостей". Прошло больше года с тех пор, как произошла утечка очевидных подробностей о новой игре, в которой утверждалось, что следующая часть находится в разработке и будет посвящена целой команде расхитителей гробниц.

Недавно страница веб-сайта Tomb Raider была обновлена для сбора адресов электронной почты, на которых фанатам предлагается зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей о Ларе Крофт. В нем даже упоминается, что новые "релизы" являются частью новостей, которые будут разосланы, намекая на то, что Crystal Dynamics готовится представить первую основную игру Tomb Raider со времен Shadow of the Tomb Raider в 2018 году.

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Заявление о том, что новая игра будет представлена в этом году, поступило от заслуживающего внимания инсайдера - Миллера Росса. Он был основным источником новостей и утечек о Marvel's Avengers, когда это было наиболее актуально, так что само собой разумеется, что у него есть четкое представление о том, что происходит за кулисами Crystal Dynamics прямо сейчас.

Следующая выставка посвященная игровой индустрии состоится уже на следующей неделе, церемония открытия Gamescom состоится в прямом эфире 22 августа. Это была бы отличная возможность анонсировать новую Tomb Raider, но, возможно, еще слишком рано, поскольку изменения на сайте произошли совсем недавно. Кроме того, неизменный ведущий выставки - Джефф Кили уже предупредил зрителей не ожидать слишком большого количества новых игровых премьер. После этого у нас на очереди церемония The Game Awards, так что еще есть немного времени до анонса следующей игры в 2023 году.