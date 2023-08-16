Известный инсайдер, так же опубликовал скриншот показывающий персонажей.

Несмотря на то, что Rockstar хранит детали разработки Grand Theft Auto VI в секрете, различные утечки и инсайдерская информация дают представление о том, что может быть на горизонте. Одним из самых последних открытий является интеграция инновационной системы старения в игру.

Учитывая какими технологиями и бюджетом располагает сегодня Rockstar, можно с уверенностью утверждать, что выход GTA VI будет монументальным событием в истории игровой индустрии и индустрии развлечений в принципе. Слухи предполагают, что игра находится в разработке уже более десяти лет. Такой длительный период разработки, и множество информации просочившейся в сеть за последнее время, только подогрели заоблачные ожидания от проекта.

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Новыми данными касающимися игры от Rockstar Games, поделился известный инсайдер “@RockstarGTAVI”, согласно этому источнику, персонажи в GTA VI будут постепенно стареть. Учитывая полученную ранее информацию о том, что события игры будут разворачиваться в различных временных периодах, это вполне логично. Можно прийти к выводу, что старение героев не будет осуществляться в режиме реального времени, это скорее особенность обусловленная сюжетными рамками. Но учитывая возможности Rockstar, не удивительно если разработчики реализуют старение героев в реальном времени, устанавливая границу возраста которая будет смещаться по мере прохождения сюжета.

Также в игре будет реализован рост волос и бороды. Эту механику, можно встретить в Red Dead Redemption 2. Драматичный вестерн от Rockstar вышел в октябре 2018 года. Несомненно еще множество механик и идей из этой игры будет использовано в Grand Theft Auto VI.

Если вся эта информация достоверна, идея со старением главных героев могла бы добавить новый уровень реализма и погружения в мир GTA. Поскольку персонажи меняются физически, это также может привести к изменениям в сюжетных моментах, взаимодействиях персонажей и, возможно, даже в элементах игрового процесса.

Однако вся эта информация основана на неофициальных данных. Хотя эти утечки часто дают представление о потенциальных функциях и элементах предстоящих игр, к ним не всегда следует относиться со всей серьезностью, по крайней мере, пока они не будут подтверждены официальными источниками.

GTA VI обещает стать новаторским проектом. Потенциальные возможности в сочетании с, и без того, высокими ожиданиями подготовили почву для релиза, который действительно мог бы “взорвать интернет”. До тех пор остается ждать официальных подтверждений и надеяться, что инсайдерская информация окажется достоверной и будет соответствовать конечному продукту.