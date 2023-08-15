Спин-офф серии Yakuza, продержался чуть менее года.

Всего месяц назад хакерша известная как EMPRESS, взломала защиту DENUVO интегрированную в проект Dead Island 2 от польской студии Techland. На этот раз взлому подвергся проект Judgment от японской студии Ryu Ga Gotoku. Игру снабдили защитой Denuvo v.17, которая продержалась почти год. EMPRESS не предоставила информации по поводу следующего взлома, но в NFO-файле упомянула группу хакеров SKIDROW, обратив внимание на недавний взлом инди игры Fe от Electronic Arts. Как утверждает хакерша, SKIDROW никогда не смогут взломать полноценные версии DENUVO, поскольку игра Fe содержала упрощенную и устаревшую версию защиты. Эта версия Denuvo не интегрируется в Exe-файл, а устанавливается на DLL (особенность движка Unity), соответственно SKIDROW полностью удалили DLL с защитой и восстановили код игры, уже с новым DLL файлом, не содержащим никакой защиты.

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Свежевзломанный проект Judgment, является спин-оффом серии Yakuza. Действие игры происходит в вымышленном районе Токио - Камурочо (смоделирован по образцу реального райна Кабукичо). Игра представляет собой неонуар детектив, сюжет которого повествует о бывшем адвокате, а ныне частном детективе Такаюки Ягами. Несмотря на то, что Judgment является детективной драмой, в игре присутствуют многие атрибуты серии Yakuza, такие как боевая система в стиле Beat ’em up, и огромное количество мини игр, так полюбившихся фанатам.