Топ 10 самых популярных, в плане продаж, игр за неделю.

Компания Valve предоставила отчет о продажах Steam за прошедшую неделю с 8 по 15 августа.

Уверенно лидирует Baldur's Gate 3, проект от Larian Studios претендующий на игру года. Пока студия разработчиков не спешит раскрывать точные цифры относительно продаж игры, но поскольку единовременный онлайн в Steam был близок к рекорду Hogwarts Legacy, продажи которого превысили 12 миллионов копий за 2 недели, можно сделать вывод что у Baldur's Gate 3 дела идут не хуже. Еще до релиза, за время пребывания в раннем доступе, проект от Larian уже купили 2,5 миллиона человек.

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На втором месте в общем недельном чарте продаж Steam находится Starfield долгожданный проект от студии Bethesda.

Четвертую строку в чарте занимает Remnant II, соулс-лайк шутер от компании Gunfire Games.

Неожиданно удачно стартовал Симулятор жизни в феодальной Японии Sengoku Dynasty, обогнав GTA 5 и расположившись на шестой строке в чарте продаж.

Строкой ниже GTA 5 на восьмом месте Armored Core 6: Fires of Rubicon, проект от широко известной японской студии FromSoftware.

А замыкает топ, кто бы мог подумать, Baldur's Gate 3. Только на десятой строке не простая версия игры, а Baldur’s Gate 3 – Digital Deluxe Edition DLC.