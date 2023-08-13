До премьеры осталось 10 дней, LucasFilm активно поддерживает интерес фанатов к проекту.

Lucasfilm выпустила расширенный телевизионный ролик об Асоке, начав 10-дневный обратный отсчет до премьеры сериала на Disney+.

Долгожданное возвращение Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокера, о котором ходили слухи, наконец-то подтвердилось. Когда Асока Тано размышляет о том, что покидает своего Учителя и Орден джедаев, мы слышим, как он разговаривает с ней в начале Войн клонов.

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Это говорит о том, что в сериале могут быть использованы аудио фрагменты из мультсериала. Это имеет смысл, ведь будут зрители, которые, вероятно, не знакомы с мультсериалом и предысторией Асоки (многие фанаты впервые увидели ее во втором сезоне "Мандалорца").

Возможно Хайден Кристенсена появится в роли Энакина, а может быть и примерит костюм Дарта Вейдера, по крайней мере если слухи верны.

События сериала разворачиваются после падения Империи, Асока следует за гранд-адмиралом Трауном, план которого представляет угрозу уязвимой галактике.

Помимо Розарио Доусон в главной роли, в сериале снимаются Наташа Лью Бордиццо в роли Сабины Рен, Мэри Элизабет Уинстед в роли Геры Синдуллы, Рэй Стивенсон в роли Бейлана Сколла (последняя роль актера), Диана Ли Иносанто в роли Морган Элсбет, а так же Дэвид Теннант в роли Хуанга и Ларс Миккельсен в роли гранд-адмирала Трауна.

Сценарий "Асоки" был написан самим создателем персонажа - Дэйвом Филони, который, так же, является исполнительным продюсером наряду с Джоном Фавро, Кэтлин Кеннеди, Колином Уилсоном и Кэрри Бек. Среди режиссеров - Филони, Стеф Грин, Питер Рэмси, Дженнифер Гетцингер, Гита Васант Патель и Рик Фамуйива.