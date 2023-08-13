На странице Amazon указана дата - 1 декабря 2023 года.

Разработка Stalker 2: Heart of Chernobyl возможно подходит к завершению. Дата выхода - 1 декабря 2023 года, была указана несколькими дистрибьюторами игры. Официального подтверждения, пока не поступало, но дата не похожа на стандартный временный заполнитель используемый на страницах в интернет магазинах. Так что возможно следует ждать скорого анонса от GSC Game World.

реклама

Изначально релиз игры был намечен на декабрь 2022 года, но его перенесли на четвертый квартал 2023 года, а также многие факторы указывали на то, что Stalker 2 будет снова перенесен. Учитывая многочисленные трудности на этапе разработки и переезд студии в Прагу, в такую дату релиза трудно поверить. Но Эндрю Мармо журналист заметивший дату на странице игры немецкого интернет магазина plaion.com, утверждает, что обычно на сайтах в качестве временного заполнителя используют 31 декабря. Кроме того plaion.com не единственный магазин обозначивший эту дату релиза. На странице Amazon также можно заметить, что Stalker 2: Heart of Chernobyl будет доступен 1 декабря 2023 года, что врядли является совпадением.

Скорее всего мы услышим об официальном анонсе ужу совсем скоро. И если новость о дате релиза правдива, это также будет означать, что GSC придерживается своего обещания запустить игру в конце этого года.