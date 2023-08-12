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Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
В Bloodborne теперь можно играть со скоростью 60 кадров в секунду на PS5
Модмейкеры выпустили патч, благодаря которому Bloodborne в разрешении 1080p показывает 60 fps

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Если поклонники шедевра Bloodborne от FromSoftware не получат официальный ремастер или продолжение, вы можете быть уверены, что они пойдут на все, чтобы придать эксклюзивному проекту для PlayStation 4, некоторые современные функции. Недавно пара модмейкеров, известных как Лэнс Макдональд и Illusion, работали над тем, чтобы получить 60 кадров в секунду (fps) в Bloodborne на PlayStation 5.

Игра запускается на PS5, через программу обратной совместимости, но что странно, разработчики из FromSoftware, так и не выпустили патч позволяющий играть в Bloodborne имея 60 fps.

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Но модмейкеры, наконец, сделали это, так как патч, созданный McDonald'ом, был установлен Illusion'ом на PS5 которая была предварительно «взломана». Это не означает, что добавление мода на вашу версию консоли будет легкой прогулкой, но приложив определенные усилия, это можно сделать. Illusion подчеркнул, что есть возможность установить этот патч на «взломанную» PlayStation 5 с прошивкой от 3.00 до 4.51.

Однако, если вы собираетесь модифицировать свою PS5, это сопряжено с некоторыми рисками. Тем не менее, даже если вы никогда не задумывались о том, чтобы запустить Bloodborne со скоростью 60 кадров в секунду на своей консоли, на это приятно смотреть.

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