Релиз оригинальной Red Dead Redemption состоялся в 2010 году и спустя 13 лет игра заработает на PS4 и Nintendo Switch

Оригинальная Red Dead Redemption (RDR) вышла в мае 2010 года на PlayStation 3 и Xbox 360. Теперь спустя 13 лет после релиза, Rockstar Games анонсировала порт игры на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Выход этой версии RDR запланирован на 17 августа и 13 октября на физических носителях. О ремастере для ПК и консолей текущего поколения, разработчики ничего по-прежнему не сообщают.

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Цена игры на PS4 и Switch будет составлять 50 долларов. Портирование игры не несет каких либо значимых изменений в игровом процессе и в графике. Аддон Undead Nightmare, сюжетное дополнение посвященное зомби, добавленное в Red Dead Redemption GOTY, так же будет входить в состав порта. Заявлено, что в данных версиях игры нет поддержки мультиплеера.

Слухи о ремастере или даже ремейке Red Dead Redemption появились в июне этого года, игра тогда появилась в списке заявок южнокорейского рейтингового агентства. На ПК игра так и не выходила, а самые современные консоли на которых можно запустить игру это Xbox One и Series X|S через программу обратной совместимости.

После провального релиза Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition в 2021 году, Rockstar Games, возможно, отменили ремастер Red Dead Redemption. В настоящее время студия ведет разработку Grand Theft Auto VI, официального анонса, как и даты выхода игры пока нет.