На новых концептах изображен город в котором развернутся события дополнения.

Релиз первого и единственного крупного сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 намечен на сентябрь этого года. Оно носит название Phantom Liberty выходит на Xbox Series X|S, Playstation 5 и PC. Помимо нового сюжетного квеста, действие которого развернется на новой локации и прохождение которого повлияет на концовку, это DLC вносит массу изменений в основную игру. Игра подверглась почти полной переработке, согласно информации от компании CD Projekt RED изменения коснутся всех основных механик игры, таких как кривая сложности, разнообразие и уровни врагов, системы лута, будет улучшен искусственный интеллект, изменен интерфейс и многое другие кор механики. Так же в основную игру будут добавлены побочные квесты и множество мелких заданий, в том числе и курьерские поручения.

На протяжении нескольких недель разработчики публикуют концепт-арт Phantom Liberty в социальных сетях. На концептах можно увидеть различные фрагменты, которые будут реализованы в дополнении. В частности, на них изображен Дог Сити (Dog City) локация, где развернутся основные события сюжета Phantom Liberty.

реклама

Сюжетное дополнение Phantom Liberty не будет доступно на консолях предыдущего поколения Xbox One и Playstation 4. Ранее студия CD Projekt RED пообещала компенсацию игрокам, которые купили дизайнерскую Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.