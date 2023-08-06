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CD Project RED опубликовали концепт-арт из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077
На новых концептах изображен город в котором развернутся события дополнения.

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Релиз первого и единственного крупного сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 намечен на сентябрь этого года. Оно носит название Phantom Liberty выходит на Xbox Series X|S, Playstation 5 и PC. Помимо нового сюжетного квеста, действие которого развернется на новой локации и прохождение которого повлияет на концовку, это DLC вносит массу изменений в основную игру. Игра подверглась почти полной переработке, согласно информации от компании CD Projekt RED изменения коснутся всех основных механик игры, таких как кривая сложности, разнообразие и уровни врагов, системы лута, будет улучшен искусственный интеллект, изменен интерфейс и многое другие кор механики. Так же в основную игру будут добавлены побочные квесты и множество мелких заданий, в том числе и курьерские поручения.

На протяжении нескольких недель разработчики публикуют концепт-арт Phantom Liberty в социальных сетях. На концептах можно увидеть различные фрагменты, которые будут реализованы в дополнении. В частности, на них изображен Дог Сити (Dog City) локация, где развернутся основные события сюжета Phantom Liberty.

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Сюжетное дополнение Phantom Liberty не будет доступно на консолях предыдущего поколения Xbox One и Playstation 4. Ранее студия CD Projekt RED пообещала компенсацию игрокам, которые купили дизайнерскую Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.

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#cyberpunk 2077 #cd project red #киберпанк #phantom liberty #dlc #концепт #арт #concept-art
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