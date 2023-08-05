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В сеть просочились новые фотографии со съемочной площадки телесериала Fallout
На этот раз, фото раскрывают некоторые подробности о корпорации Vault-Tec.

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Кадр от AmazonВ сети появились новые уникальные изображения и видео со съемочной площадки телесериала Fallout. Хотя информация о самом шоу все еще остается строго конфиденциальной, эти утечки дали нам некоторое представление о том, чего ждать от проекта. Одно из видео и несколько фотографий показывают здание, которое, по всей видимости, является штаб-квартирой Vault-Tec - компании, ответственной за создание номерных убежищ в мире Fallout.

На фотографиях, которые появились в сети, можно увидеть офисные здания, заброшенную автостоянку и актера в доспехах, удерживающего заклеенный скотчем пистолет. Также на одной из фотографий видно фургон с надписью "Hawthorne Medical Laboratories" - подразделение корпорации Vault-Tec. Логотип на фургоне очень похож на логотип Vault-Tec, но с добавлением буквы "H" и символа атома на заднем плане. Эта компания ранее не упоминалась во вселенной Fallout, поэтому ясно, что создатели сериала работают над чем-то новым и уникальным.

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Важно отметить, что руководитель Bethesda, Тодд Ховард, заявил в прошлом году, что телесериал не будет просто повторением сюжета из игр серии. Это означает, что нам предстоит увидеть оригинальную историю, специально созданную для этого проекта. Также в прошлом году в сеть просочились другие изображения, демонстрирующие внутреннюю часть убежища 32, нового убежища в мире Fallout. На одном из кадров сериала показан выход из убежища 33, его Amazon опубликовала в прошлом году. Пока это единственный официальный кадр, предоставленный авторами.

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#amazon #bethesda #fallout #тодд говард #фоллаут
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