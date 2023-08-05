Чтобы изучить возможности класса при создании персонажа, игрокам приходиться искать информацию вне игры, что довольно не удобно.

Baldur's Gate 3 одна из самых успешных ролевых игр за последние годы, это не удивительно, так как в основе лежит захватывающая фэнтези вселенная Dungeons & Dragons, отлично воссозданный мир который интересно исследовать. Так же игра обладает гибким редактором позволяющим создавать персонажей так, как нам нравится, но существует одна вещь, которую довольно большое количество игроков хотели бы увидеть в будущих патчах, и это больше информации и внутриигровых деталей, связанных с прогрессированием класса при создании персонажа.



Сейчас, чтобы понять какие именно способности или заклинания ваш персонаж сможет освоить на более поздних уровнях прокачки, нужно искать информацию по классу и расе вне игры. Учитывая, что Baldur's Gate 3 - это RPG, создание персонажа и его прокачка являются одним из ключевых элементов игры, и отсутствие подробной сопутствующей информации это очевидный недостаток.

реклама



Фанаты говорят, что Larian Studios могла бы интегрировать в игру своего рода энциклопедию, как это реализовано в других RPG играх, таких как, Pathfinder от Owlcat или Pillars Of Eternity от Obsidian, так же неплохо было бы добавить внутриигровую копию Руководства игрока, поскольку действие игры разворачивается в необъятной вселенной Dungeons & Dragons. Таковы некоторые из возможных решений, Larian, сейчас работают над исправлением небольших и самых распространенных багов, так что ждать большое обновление в ближайшее время точно не стоит.



Игрокам явно не помешает встроенный в игру ресурс, в котором они могли бы находить нужную информацию. Новичкам, которые, возможно, даже не знакомы с тем, как на самом деле работает система повышения уровня в Dungeons & Dragons, это будет особенно полезно. Так что, рано или поздно Larian должны будут обратить внимание на эту проблему.



