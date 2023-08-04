Писатель утверждает, что усердно работает над новой книгой.

На Международной книжной выставке (TIBE) в феврвле 2023 года, Анджей Сапковский дал очень краткий ответ на вопрос о будущих книгах по “Ведьмаку”: "Они в планах". Он не стал вдаваться в подробности.

Десять лет назад вышла последняя книга саги о Ведьмаке "Сезона гроз", события описанные в книге происходило между некоторыми рассказами, 24 года назад вышла книга "Владычицы озера" она является финалом саги. Автор книг, Анджей Сапковский, давал различные намеки на написание продолжения, но никогда не говорил ничего определенного. Теперь он, наконец, дал четкий ответ.

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В недавней прямой трансляции с украинскими фанатами от Fantastic Talk(s) Сапковского спросили, над чем он работал в последнее время. Вот его ответ:

“Я стараюсь не говорить таких вещей, потому что точно никогда не знаешь. Может быть, я что-нибудь и сделаю, а может быть, нет. До сих пор, когда я обещал, что-нибудь написать, а потом не писал, фанаты жаловались, как будто я обманул их и как будто я им солгал.“

Именно поэтому автор не любит говорить о проектах которые находятся в стадии разработки. Сапковский считает, что пока проект не завершен, он не существует. Однако в этот раз писатель сделал исключение: ”Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке, и довольно усердно. Это может занять год, но не больше.”

Так что, по словам самого автора, работа над книгой займет не больше года и если все хорошо пойдет, то, возможно, в 2024 году на полках книжных магазинов появится совершенно новая книга о Ведьмаке!