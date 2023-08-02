Множество факторов указывают на то, что 4 сезон сериала превратится в полнометражный фильм.

Различные шоу от Disney по "Звездным войнам", возможно в скором времени превратятся в полнометражные фильмы. Сериал "Мандалорец" может стать одним из первых таких проектов, поскольку студии по-прежнему отказываются вести переговоры в рамках продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США (WGA) и профсоюза голливудских актёров (SAG-AFTRA).

Фанаты раскритиковали третий сезон "Мандалорца", отмечая общее ухудшение качества сериала. Это, скорее всего, связано с тем, что один из главных сценаристов и режиссеров проекта, Дэйв Филони принимал менее активное участие в разработке этого сезона.

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Четвертый сезон "Мандалорца" возможно подвергнется переработке и превратится в полнометражный фильм. Неизвестно, связано ли это больше с критикой или забастовкой, но одной из причин таких перемен является предстоящий фильм-кроссовер, который объединит все истории из различных сериалов по "Звездным войнам" от Disney Plus. Согласно отчету, который в настоящее время не подтвержден никакими официальными источниками, руководство предложило преобразовать сюжет 4-го сезона в сценарий полнометражного фильма, чтобы создать более плавный переход к кроссоверу.

Еще раз стоит отметить, что эта информация не подтверждена официальными источниками, но учитывая вышеописанные события такое решение руководства Lucasfilm видится весьма логичным.