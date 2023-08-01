Свен Винке утверждает, что сторонним разработчикам не стоит бояться конкуренции.

В преддверии скорого релиза (выхода из раннего доступа) Baldur's Gate 3 сторонние разработчики обеспокоены тем, что игра пошатнет общепринятые стандарты РПГ жанра. В игре будет реализовано более 17000 концовок, кинематографичный сюжет, вариативность прохождения квестов и еще огромное количество различных впечатляющих статистических данных. Так что многие разработчики считают, что это может стать золотым стандартом RPG, которому практически невозможно соответствовать даже студиям, располагающим огромными бюджетами.

Соучредитель Larian и по совместительству креативный директор Baldur's Gate 3 Свен Винке говорит, что другим студиям разработчиков не стоит переживать по этому поводу, ведь в индустрию вовлечено множество крупных компаний, имеющих огромные возможности.

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"Что касается стандартов, стандарты все время изменяются, поэтому я не думаю, что об этом стоит волноваться", - говорит Винке. "Когда дело доходит до ресурсов, если вы говорите о таких компаниях, как Microsoft или Activision Blizzard, это крупные компании, у них есть ресурсы и они могут делать все, что захотят".

Bloodborne или Pokemon к примеру, тоже классифицируются как RPG, но каждая из них создавалась с расчетом на абсолютно разную аудиторию. Жанр за годы стал универсальным и соответственно предлагает очень много разных впечатлений для игроков.

Винке так же рассказал, почему релиз Xbox-версии Baldur's Gate 3 задерживается. По его словам, разработка для Xbox Series S аналогична разработке для Nintendo Switch и бюджетных ПК, объясняя, что это просто "предопределяет некоторые параметры, в рамках которых мы будем вести разработку".