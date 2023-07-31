Новый фильм от Disney Особняк с привидениями не смог обогнать в прокате Барби и Оппенгеймер

Барби и Оппенгеймер лидируют в прокате вторые выходные подряд с продажами билетов в размере 93 миллионов долларов и 46,2 миллиона долларов и это только в США. Новичок "Особняк с привидениями" составил конкуренцию, дебютировав за 24,2 миллиона долларов.

Как сообщает Comscore, продажи билетов Барби и Оппенгеймер снизились по сравнению с предыдущей неделей только на 43% и 44% соответственно. Выручка Barbie в Северной Америке составила 351 миллион долларов, а в мире - 774,5 миллиона, в то время как Оппенгеймер принесла 174 миллиона долларов внутри страны и 400,48 миллиона долларов по всему миру.

реклама

С другой стороны, диснеевский "Особняк с привидениями" заработал 33 миллиона долларов по всему миру. Это вторая попытка вывести культовый аттракцион Disney Parks ride на большой экран, фильму предстоит пройти долгий путь, чтобы окупить производственный бюджет в размере 150 миллионов долларов до выхода на рынок.

"Звук свободы" занял 4-е место с 12,4 миллионами долларов и увеличил свой внутренний доход до 148,9 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", который собрал 10,7 миллиона долларов внутри страны за третью неделю проката в кинотеатрах. На данный момент последняя "Миссия невыполнима" заработала 139,23 миллиона долларов в Северной Америке и 448,5 миллиона долларов по всему миру.



