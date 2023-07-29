Свежий патч Elden Ring изменил механику удара в спину (backstab).

FromSoftware долгое время не могли сбалансировать удар в спину (backstab). Разработчики делали этот прием, либо очень мощным, что превращало PvP-бои в абсолютный кошмар, либо уменьшали урон этого удара так, что просто терялся смысл в его использовании.

В Elden Ring наконец-то удалось найти своего рода золотую середину, но последнее обновление игры вернуло метод нанесения ударов в спину из Dark Souls 3 (DS3). Дело в том что в DS3 эта механика была сломана, прием можно было провести даже в тот момент когда оппонент стоял к вам лицом, поскольку радиус срабатывания этого удара был очень большим, а переходная анимация воспроизводилась с задержкой. Именно такой способ нанесения удара появился в Elden Ring с последним патчем.

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Фанаты называют этот удар "front backstab" (удар в спину спереди) и конечно считают что он испортит PvP-бои. Этот метод нанесения ударов в спину был довольно непопулярен среди сообщества еще в Dark Soul 3, поэтому немного сложно понять, почему FromSoftware вернула его. В последнем обновлении Elden Ring было сделано множество изменений касающихся PvP механик, вероятно разработчики где-то ошиблись и совершенно случайно сделали удары в спину такими простыми. Скорее всего FromSoftware прислушается к своему сообществу и вскоре все исправит.