В своем интервью журналу Edge Джулиан Герити упомянул о системе репутации в игре.

В интервью журналу Edge креативный директор Ubisoft Massive Джулиан Герити рассказал, как сформировался подход студии к игровому процессу в открытом мире, пояснив, что разработчики "действительно фокусируется на том, что означает "открытый мир" для игрока, а именно на полной свободе".

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Демонстрация игрового процесса была представленном на Summer Games Fest в этом году. В демонстрационном видеролике явно сделан акцент на то, что существует множество потенциальных путей, которыми могла бы воспользоваться главная героиня Кей Весс в попытке обойти препятствия, встающие на ее пути. Помимо очевидной возможности просто вступить в перестрелку с врагами, можно также попытаться полностью избежать битвы с ними, если вы достаточно хитры.

Выбор пути, которому следует Кей, будет иметь последствия. Герити не вдается в подробности на этот счет, но говорит, что "эти варианты, способ, которым мы их чаще всего используем, находятся в рамках системы репутации".

Эта система репутации имеет свои плюсы и минусы, как объясняет далее Герити - "Если вы на хорошем счету [других персонажей], вы получите эксклюзивные задания, специальные цены у их поставщиков, доступ к закрытым областям. Но если вы попадете в черный список, они пошлют людей, которые будут преследовать вас, и это повлечет за собой последствия в виде денежного наказания".