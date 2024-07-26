Microsoft внедряет генеративный поиск Bing для ограниченного числа пользовательских запросов. Этот процесс направлен на улучшение качества поиска и предоставление более релевантных результатов.

В своем блоге Microsoft Bing объявила о новой функции и отметила: «Сегодня мы с радостью представляем раннюю версию нашего генеративного поиска, который сейчас доступен для небольшого числа пользовательских запросов». Эта функция является продолжением чат-ответов на Bing, поддерживаемых искусственным интеллектом, выпущенных в феврале 2023 года.

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Новая функция основана на больших и малых языковых моделях (SLM и LLM), однако компания не уточнила, какие именно ИИ-модели были использованы при её разработке. Microsoft объяснила, что ИИ способен контекстно понимать поисковые запросы и обрабатывать миллионы источников информации для нахождения нужного контента. Затем он использует эти данные для генерации релевантных результатов поиска.

Визуально генеративный поиск Bing напоминает ИИ Google. Он отображается в верхней части страницы результатов поиска Bing в сером поле. Снимки информации сопровождаются заголовками, указателями документов для удобного перехода к нужным разделам и ссылками на источники. При необходимости ИИ также добавляет изображения, видео и таблицы.

Когда появляется генеративный поиск Bing, традиционные результаты поиска перемещаются в правую часть страницы. В левой части сначала отображается снимок, затем ссылки на источник, а после этого связанные результаты поиска.

Компания заявляет, что улучшила свой подход и оптимизирует точность, сосредотачиваясь на этом. Однако архитектура, используемая для этого, как и детали модели искусственного интеллекта, остаются нераскрытыми. Microsoft также отметила, что тщательно отслеживает влияние этой функции на трафик издателей.