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Xroks
Apple не может позволить себе слишком сильно урезать iPhone SE 4
В статье рассматривается важность избегания определенных ошибок при разработке новой модели iPhone SE 4, учитывая прошлый опыт и ожидания потребителей.

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По слухам, в 2025 году будет выпущен iPhone SE 4, и это будет первое крупное обновление с момента его появления в 2016 году. Существуют предположения о том, что он откажется от кнопки «Домой», введет технологию Face ID и примет современный дизайн iPhone 14 - с вырезом и другими обновлениями. 

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Трансформация SE в соответствие с линейкой самых популярных iPhone должна стать успешным шагом для Apple. Но компании нужно избегать нескольких ключевых ошибок, чтобы не допустить провала. Вот три основных фактора, на которые нужно обратить внимание.

Оптимизация места для хранения

Я думаю, что это утверждение не вызовет споров: Apple всегда была скромной в отношении встроенной памяти. Хотя вы можете приобрести телефон с огромным хранилищем — iPhone 15 Pro можно купить с накопителем до 1 ТБ — это будет стоить вам немалой суммы.

Таким образом, Apple часто экономит на встроенной памяти в своих телефонах iPhone SE, где основной целью является снижение издержек. Защитники компании могут указать, что объем памяти SE вырос за эти годы в четыре раза, с 16 ГБ в 2016 году до 64 ГБ в iPhone SE 2022 года, но по современным стандартам это все еще немного. Мы надеемся, что iPhone SE 4 будет поставляться с минимальной конфигурацией в 128 ГБ.

Пренебрежение качеством камеры

Сегодняшний iPhone SE представляет собой нечто необычное с точки зрения современной фотографии смартфонов. На задней панели у него всего одна камера, которая по-прежнему имеет разрешение 12 мегапикселей, как и во время дебюта серии в 2016 году.

Это не проблема, и фактически производительность этой камеры вполне хороша, несмотря на отсутствие ночного режима в текущем iPhone SE по неизвестным причинам. Однако в настоящее время фото играет важную роль для покупателей телефонов, и любые намеки на то, что качество фотографий уступает будущим моделям iPhone 16 или iPhone 17, могут отклонить покупателей от SE. По слухам, SE получит обновление с разрешением 48 мегапикселей.

Изгнание его из рынка

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По моему мнению, это представляет большой риск. Значительное повышение стоимости за счет внедрения большого OLED-дисплея, технологии распознавания лица Face ID и улучшения камеры может быть не столь привлекательным по сравнению с базовой стоимостью в 38 052,30 рублей iPhone SE. Особенно если сравнивать это с тем, с чего начнется iPhone 17 к 2025 году.

Можно было бы подумать, что бюджетные модели iPhone всегда будут хорошо продаваться, но последние данные о продажах свидетельствуют об обратном. Нынешний iPhone SE за 38 052,30 рублей, по сообщениям, испытывает трудности, и даже iPhone 
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